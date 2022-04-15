Вчера на Харьковщине россияне обстреляли эвакуационный автобус, есть погибшие и раненые

РоSSийские военные вчера обстреляли эвакуационные автобусы в пгт Борова Харьковской области. Погибли семь человек, еще 27 ранены, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Среди официальных коридоров, которые озвучиваются в Министерстве по реинтеграции ТОТ, на вчера маршрута из Боровой не было.

УП уточняет, что Боровая находится во временной оккупации.

РоSSияне не впервые обстреливают мирных украинцев, желающих эвакуироваться. Неделю назад они нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Погибли 57 человек. На вокзале в основном были женщины, дети и пожилые люди.

Также вражеские войска прицельно расстреливали автомобили людей во время эвакуаций в разных регионах или просто запрещали им уезжать.