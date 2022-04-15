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2022-04-15
Венгрия могла тайно поставлять Украине оружие — NYT
В Будапеште этого не подтвердили, но и не опровергли.
Несмотря на публично объявленную Венгрией "нейтральную позицию", страна могла тайно поставлять Украине оружие. Об этом пишет
"Венгрия публично объявила себя нейтральной и запретила провоз оружия через свою территорию в Украину, чтобы не нарушить поставки дешевого роSSийского газа", - пишет СМИ.
В правительстве Венгрии эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Там лишь отметили, что позиция страны всем известна, она остается прежней.
Виктория Хмилевская, ZN.ua