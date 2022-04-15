Коломыйские "Эдельвейсы" напомнили "асвабадителям", что здесь их не ждут, и посоветовали бежать.

Воины 10-й горно-штурмовой бригады похвастались свежими достижениями в области уничтожения роSSийской военной техники и удобрения украинских черноземов.

На странице коломыйских "Эдельвейсов" в фейсбуке обнародовано фотосвидетельство.

"Ехали и приехали... Ошиблись черти маршрутом и стали прекрасным удобрением для украинских черноземов. А от их техники остались только прах, детальки и воспоминания", – говорится в сообщении.

Воины 10-й горно-штурмовой напоминают "асвабадителям", что здесь их не ждут.

"Убегайте домой, пока не стали следующими. Так будет с каждым вашим танком, БТР и солдатом", - по-хорошему предупреждают украинские бойцы роSSийских военных.

Фото: facebook.com/10brygada

Фото: facebook.com/10brygada

Фото: facebook.com/10brygada

10-я отдельная горно-штурмовая бригада – военное соединение в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Коломыя на Прикарпатье. Бригада была сформирована в городе Белая Церковь 1 октября 2015, фактически это самая молодая бригада в ВСУ.