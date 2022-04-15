РоSSия начинает угрожать США — The Washington Post

На этой неделе РоSSия направила официальную ноту США , в которой говорилось, что если Вашингтон и НАТО и дальше будут отправлять Украине "самые чувствительные системы" вооружения - это может привести к "непредсказуемым последствиям". Об этом пишет The Washington Post .

Дипломатическую ноту отправили во вторник, 12 апреля. В это время стало известно о новом пакете военной помощи, после которого общая сумма, которую Вашингтон выделил для вооружения Украине, составит 3,2 миллиарда долларов. На следующий день президент США Джо Байден заявил, что новый пакет будет включать новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению РоSSии на восток Украины.

В The Washington Post пишет, что нота Москвы называется "Об озабоченности РоSSии в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму". Текст написан на русском языке с переводом, его объем составляет 2 страницы. Документ был направлен Госдепартаменту и посольству РФ в Вашингтоне. Но ни там, ни в Госдепе этого не прокомментировали.

РоSSия считает "самыми чувствительными" в списке вооружений "реактивные системы залпового огня", однако считается, что Украине ни из США, ни из НАТО их не поставляют.

"РоSSия обвинила союзников в нарушении "жестких принципов" переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании "угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований в Украине", — пишет СМИ .

В РФ считают, что члены НАТО "давят" на Украину, чтобы Киев отказался от переговоров с Москвой, которые и так пока не принесли никакого результата. Также россияне думают, что Вашингтон оказывает давление на другие государства, чтобы они отказались от сотрудничества с агрессором, а стран, имеющих советские образцы вооружения, вынуждает отдать их Украине.

"Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", - говорится в тексте россиян.

В администрации Байдена эту информацию прокомментировали на условиях анонимности: "То, что русские говорят нам в частном порядке, – это то же самое, что мы говорили миру публично: что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным".

Тем временем роSSийские эксперты считают, что РФ все же может атаковать колонны, которые доставляют Украине оружие от Запада.

"Они (россияне – ред.) нацелились на склады поставок в самой Украине, где хранились некоторые из этих запасов, - считает Джордж Биб, бывший директор по анализу РоSSии в ЦРУ и советник по РоSSии бывшего вице-президент Дика Чейни. - Вопрос в том, что станет целью россиян: колонны техники на территории Украины или в странах НАТО, граничащих с Украиной и служащих пунктами перевалки для поставок из США ".

Он также отметил, что если следующий этап войны тоже окажется проигрышным для РоSSии – вероятность, что Москва все же решится атаковать конвои НАТО, только увеличится.