Мэр Парижа посетила Киев, подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве между столицами - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Парижа Анн Идальго, посетившим украинскую столицу. Киев подписал со столицей Франции Соглашение о дружбе и сотрудничестве.

Об этом он написал в Facebook, информирует Апостроф .

"Рад приветствовать членов делегации и выразить благодарность мэру Парижа Анн Идальго за ее смелость осуществить визит поддержки в столицу Украины в военное время. Киев благодарен мэрии Парижа за всю оказанную гуманитарную помощь, как во Франции – украинцам, вынужденно ставшим переселенцами, так и за помощь Украине и столице", – сказал Виталий Кличко во время встречи.

Мэр Киева напомнил, что 22 марта 2022 года городской совет Парижа единогласно проголосовал за предоставление городу Киеву статуса почетного гражданства. Этим отличием, впервые присужденным Парижем и полученным Киевом , Париж подтвердил поддержку и дружбу с украинской столицей, которая сегодня обороняется и борется за свою свободу.