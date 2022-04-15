Чешские "Вампиры" уже в Украине: ВСУ получили на вооружение мощнейшие РСЗО

В Украину уже поступили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire, которые передала нашей стране Чехия. Эта РСЗО была разработана в Чехословакии еще в 70-е годы ХХ века и фактически является копией советского БМ-21 "Град".

Об этом сообщает "УкрАвтопром", информирует Апостроф.

Артиллерийская система основана на базе Tatra T813. Это шасси имеет V-образный двенадцатицилиндровый дизельный двигатель "Татра" Т-930-3 мощностью 270 л. с. Ходовая часть выполнена по колесной формуле 8?8, управляемыми являются колеса двух передних осей.

Относительно большая длина шасси позволяет разместить в средней части оригинальное гидравлическое устройство для перезарядки пусковой установки. Для этого пакет направляющей артиллерийской части возвращается на 180 градусов и устанавливается с нулевым углом подъема. В направляющие одновременно подаются все 40 снарядов, расположенные на стеллаже.

В передней части шасси расположен бульдозерный отвал, с помощью которого может быть оборудована огневая позиция или удалены препятствия с дороги. Пусковая установка оснащена также лебедкой для самовытягивания.


Лена Руденко, Апостроф

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