Украинские военные сбили роSSийский вертолет — Генштаб ВСУ
Экипаж вражеского вертолета уничтожен.
Одно из подразделений 93-й Отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ночью уничтожило роSSийский вертолет, сообщает Генштаб ВСУ в
«Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальона 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой роSSийский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы», - говорится в сообщении на странице в
Сообщение проиллюстрировано фотографиями сбитого вражеского вертолета.
«Не крейсер "Москва" конечно, но 15 миллионов долларов США из бюджета роSSийской федерации украинские воины отняли», - отметили в Генштабе.