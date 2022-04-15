Украинские военные сбили роSSийский вертолет — Генштаб ВСУ

Одно из подразделений 93-й Отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ночью уничтожило роSSийский вертолет, сообщает Генштаб ВСУ в фейсбук .

«Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальона 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой роSSийский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы», - говорится в сообщении на странице в фейсбук 93-й Отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Сообщение проиллюстрировано фотографиями сбитого вражеского вертолета.