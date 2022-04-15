Украинские военные сбили роSSийский вертолет — Генштаб ВСУ

Экипаж вражеского вертолета уничтожен.

Украинские военные сбили роSSийский вертолет — Генштаб ВСУ
© Facebook/Генштаб ВСУ

Одно из подразделений 93-й Отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ночью уничтожило роSSийский вертолет, сообщает Генштаб ВСУ в фейсбук.

«Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальона 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой роSSийский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы», - говорится в сообщении на странице в фейсбук 93-й Отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Сообщение проиллюстрировано фотографиями сбитого вражеского вертолета.

«Не крейсер "Москва" конечно, но 15 миллионов долларов США из бюджета роSSийской федерации украинские воины отняли», - отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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