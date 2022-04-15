"Строим дополнительные рубежи обороны": ВСУ успешно отбросили оккупантов практически на 50 км от Кривого Рога

Кривой Рог

ВСУ продолжает бороться за украинские земли и откидывает врага подальше от городов.

Украинские защитники продолжают освобождать наши земли и ведут наступление по нескольким точкам. В этот раз ВСУ успешно откинули врага от Кривого Рога. Об этом сообщает глава Криворожской ОВА Александр Вилкул.

Так, ВСУ оттеснили врага на 40 - 50 километров от Кривого Рога, по состоянию на 15 апреля.

«Благодаря героизму наших ВСУ фронт отодвинут от Кривого Рога на 40 – 50 километров. При каждом продвижении фронта мы строим дополнительные рубежи обороны», – отметил Вилкул.

Мы также писали, вертолет Ка-52 роSSийских оккупантов сбили украинские воины. Удачную охоту на вертолет оккупантов удалось провернуть украинским воинам из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Он уточнил, что пилоты остались гореть в салоне. Также понесли потери оккупанты, которые ночью пытались провести "спасательную операцию", не зная, что спасать уже некого.


Дарина Силина, politeka.net

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