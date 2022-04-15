Захарова пригрозила Швеции и Финляндии «последствиями» за вступление в НАТО

По ее словам, страны приняли решение не самостоятельно, а в следствии «склонения третей стороны», информирует ZN.ua.

Захарова пригрозила Швеции и Финляндии «последствиями» за вступление в НАТО

Предоставление Финляндии и Швеции членства в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы и безопасности континента в целом, говорится в официальном заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны», - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте роSSийского внешнеполитического ведомства в пятницу.

По ее словам, выбор – за властями Швеции и Финляндии, но страны «должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности».

В частности, в РФ уверены, что активизация вопроса вступления Финляндии и Швеции в НАТО обусловлена «целенаправленной кампанией внешних сил по втягиванию стран в альянс».

«Зачем это нужно альянсу – понятно. Цель – продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз РоSSии», - считает Захарова.

По мнению Захаровой, потенциальное членство в НАТО не будет способствовать укреплению и международного престижа Швеции и Финляндии, напротив они окажутся на натовской "передовой" и «откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политике».


Ирина Знась, ZN.ua

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