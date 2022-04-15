Семеро погибших и десятки раненных. Оккупанты в Харьковской области обстреляли эвакуационные автобусы
Правоохранители уже открыли уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, информирует
РоSSийские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы возле пгт Боровая Харьковской области,
«По данным следствия, 14 апреля 2022 года роSSийские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения», – говорится в сообщении.
Он добавил, что следователи СБУ открыли дело по ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.