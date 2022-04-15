Ночью была угроза ударов по Львовщине с Черного моря, Беларуси и РоSSии, – глава ОВА

Благодаря бойцам противовоздушной обороны за то, что угроза не оправдалась.

За прошедшие сутки на Львовщине сирена дважды оповещала о воздушной тревоге. В первом случае была угроза ракетного удара с самолетов стратегической авиации с территории РоSSии и Белоруссии. Во втором – угроза ракетного удара с территории Черного моря и Беларуси.

Об этом утром 15 апреля сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Чиновник поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за то, что угроза не оправдалась.

Жителей Львовщины Козицкий призвал не пренебрегать своей жизнью, во время воздушной тревоги уходить в укрытие или другое безопасное место.