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2022-04-15
ГСЧС усилила свои подразделения в Чернигове
Они будут оказывать помощь в проведении аварийно-спасательных и поисковых работ.
Фото: скріншот
Сегодня в Чернигов прибыли 15 человек и 5 единиц техники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Они будут оказывать помощь в проведении аварийно-спасательных и поисковых работ.
Еще 28 спасателей и 10 единиц техники из разных уголков страны работают в городе со вчерашнего дня.
Напомним, городской голова Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что на восстановление города уйдет 4 года при условии, если "работать быстро и иметь полный объем средств".