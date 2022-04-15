ГСЧС усилила свои подразделения в Чернигове

Они будут оказывать помощь в проведении аварийно-спасательных и поисковых работ.

ГСЧС усилила свои подразделения в Чернигове
Фото: скріншот

Сегодня в Чернигов прибыли 15 человек и 5 единиц техники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Они будут оказывать помощь в проведении аварийно-спасательных и поисковых работ.

Еще 28 спасателей и 10 единиц техники из разных уголков страны работают в городе со вчерашнего дня.

Напомним, городской голова Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что на восстановление города уйдет 4 года при условии, если "работать быстро и иметь полный объем средств".

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