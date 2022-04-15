WP: Армию Путина нужно разбить на юге Украины

Украинский смелый и блестящий ответ на роSSийскую атаку справедливо вызвал восхищение всего мира. Но не следует забывать, что опасность продолжает увеличиваться. РоSSийское наступление на Киев и соседние регионы провалились. В своей новой стратегии Москва сосредоточилась на востоке и юге Украины, где она еще может добиться успеха.

Если это произойдет, РоSSия превратит Украину в экономически изуродованную страну, запертую на суше. РоSSийская армия будет угрожать ей с трех сторон, угрожая новым вторжением. Потребуется гораздо больше военной помощи от Запада, чтобы такого катастрофического результата не было. Об этом на страницах Washington Post пишет американский журналист и влиятельный политический аналитик Фарид Закария.

Военный исследователь и стратег Кен Касапоглу еще в первые недели боев довольно точно заметил, что в Украине разворачиваются сразу две войны. Одна на севере, а другая на юге. И вторая из них будет более успешной для Москвы. РоSSия имела возможность ввести войска и необходимое снабжение с баз в оккупированном Крыму, чтобы захватить Мелитополь и Херсон. Мариуполь оцеплен роSSийскими войсками. А украинские силы не могут получить необходимое обеспечение. Доступ Украины к Азовому морю заблокирован. И у Москвы есть шанс проложить сухопутный коридор между Крымом и Донбассом. РоSSийские войска также пытаются двигаться к западу от Херсона в направлении Одессы.