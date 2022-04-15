ЕС готовит нефтяное эмбарго. Но решение может отложиться до мая

Евросоюз все-таки готовит постепенное нефтяное эмбарго против РоSSии. Запрет на покупку нефтепродуктов могут одобрить после второго тура французских президентских выборов 24 апреля. Об этом пишет ЭП со ссылкой на New York Times.

ЕС готовит нефтяное эмбарго. Но решение может отложиться до мая
фото: glavcom.ua

Когда ЕС договорится о нефтяном эмбарго

До сих пор нефтяное эмбарго не рассматривалось как опция из-за сильной зависимости таких стран как Германия и Венгрия, для которых перекрытие роSSийского сырья могло нарушить политику в регионе и повысить цены на энергоносители.

Последним санкционным пакетом ЕС удалось договориться об угольном эмбарго, который заработает в августе 2022 года. Тогда верхушка руководства ЕС намекала, что нефтяные санкции уже прорабатываются и войдут в следующий, шестой пакет. Нефтяное эмбарго будет иметь схожий принцип и предоставит странам временный буфер для поиска новых поставщиков.

Когда санкции могут вступить в силу

Предложенные ограничения внесут на стол переговоров после последнего тура выборов во Франции 24 апреля, чтобы гарантировать, что влияние на цены не поможет популистической и прокремлевской кандидатке Марин Ле Пен, и не повредит шансам президента Эммануэля Макрона на переизбрание.

Но кроме выборов во Франции, одобрение эмбарго также замедляется из-за католической Пасхи 16 апреля и православной — 24 апреля, которые отмечаются как праздник в Европе. Это означает, что обсуждение будет вынесено на конец апреля или начало мая.

Саммит лидеров ЕС по Украине уже запланирован на конец мая, но допускается, что возможное развитие событий в Украине, в частности, учитывая эскалацию наступления на востоке, может привести к предварительной встрече для обсуждения необходимости нефтяного эмбарго.

Собеседники издания отмечают, что в ЕС уже не ждут триггера для усиления санкций против РФ в вопросе введения санкций, но такое событие может ускорить одобрение.

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