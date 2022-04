Крейсер Москва утонул: как врала пропаганда об этом

“Москва” утонула. Вооруженные силы Украины двумя крылатыми ракетами “Нептун” ударили по роSSийскому ракетному крейсеру “Москва, флагману Черноморского флота РФ .

РоSSия обвиняет во всем Украину, но в конце она не смогла обвинить Украину в потоплении крейсера "Москва". ZN.UA собрало сообщения роSSийской пропаганды об ударе по крейсеру.

Сразу после сообщений об ударе Украины по крейсеру, пропагандисты сказали, что Киев врет.

Зачем они писали о “похоронены надеждах” Украины на затопление крейсера “Москва”, но опубликовали фотографию со спутников Maxar от 10 апреля, а не в день удара. Минобороны РоSSии вовсе говорило, что это не удар, а что на борту военного корабля детонировал боекомплект.

Weather over the #BlackSea has been cloudy for the past few days, hampering attempts at new imagery collections of the Russian #Moskva cruiser. Our last image, shown here, is from April 10, 2022. New imagery will be shared with our trusted media partners when available. pic.twitter.com/9tAbi4alFZ — Maxar Technologies (@Maxar) April 14, 2022

Позже пропагандисты со ссылкой на Пентагон сообщили, что “крейсер дошел до Севастополя”, где станет на ремонт. Но на самом деле Пентагон говорил, что крейсер только пытается дойти до берега и что минобороны США предполагает, что крейсер станет на ремонт в оккупированным Россией украинском Севастополе.

Миноборон РФ сообщило, что крейсер "Москва" "сохраняет плавучесть", чтобы это не означало.

И наконец в Минобороны РоSSии признали, что крейсер “Москва” утонул. По их словам, это произошло “в условиях штормового волнения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса.