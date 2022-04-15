Позиции пограничников в Черниговской области обстреляли с территории РФ

РоSSийская армия утром пятницы, 15 апреля, дважды обстреляла позиции украинских пограничников в Черниговской области. Над местностью постоянно кружит вражеский беспилотник.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Сегодня в 08:25 и в 09:00 с территории РФ зафиксирован минометный обстрел местности прилегающей к государственной границе Украины в районе населенного пункта Сеньковка. 13 выстрелов произведено с вражеской территории", - говорится в сообщении.

Пострадавших пограничников и местного населения нет. Данные уточняются.

Напомним, 14 апреля РоSSия нанесла ракетный удар по Черниговщине. При этом враг использовал запрещенное международным правом вооружение. Захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Также вчера враг впервые за 10 дней нанес удар по Сумщине. В частности, произошли обстрелы некоторых пограничных населенных пунктов Сумской области из артиллерии или минометов.