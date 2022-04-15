В Херсонской области два человека погибли и трое получили ранения от осколков ракеты

Всех утром доставили в больницу.

В Херсонской области два человека погибли и трое получили ранения от осколков ракеты
© Минобороны Украины

В Херсонской области два человека погибли, еще трое получили ранения. Все пострадавшие вышли посмотреть на сбитую ракету неподалеко от Каховки, сообщила утром Каховская городская территориальная община.

«Сегодня с утра в Каховке было неспокойно. Пятеро гражданских жителей с ранениями поступили в Каховскую городскую больницу. Двое убитых, трое раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, 2 – средней тяжести). Во всех ранения от осколков», - говорится в сообщении.

По данным местных жителей, над поселком Плодово сбили ракету и люди вышли проверить, что произошло, в результате чего и произошло поражение.

«Обращаемся ко всем каховчанам и жителям нашей Каховской общины. Если слышите выстрелы или взрывы, не ждите сообщений, не подходите к окнам, не выбегайте на улицу, чтобы зафиксировать», - просят в городском совете.

Напомним, что Херсонщина с первых дней войны оказалась в роSSийской оккупации. РоSSийские военные прикрываются мирными жителями и размещают свою технику непосредственно в жилых районах городов и сел.


Ирина Знась, ZN.ua

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