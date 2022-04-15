Командир морпехов призвал срочно деблокировать Мариуполь

Ситуация критическая. Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

Командир морпехов призвал срочно деблокировать Мариуполь
майор Сергій Волина
Фото: скрін відео

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волина призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Об этом сообщает УП.

По словам Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут упорные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация критическая.

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

Командир морпехов уверен, что сегодня возможна деблокада Мариуполя.

По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".

Накануне вечером заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) рассказал о более 2 тысячах уничтоженных оккупантов и вражеской техники в Мариуполе. По его словам, украинские военные "борются под постоянным вражеским огнем из танков, артиллерии, авиационными ударами, другими средствами огневого поражения. И это все делается в полном окружении и без должной поддержки".

Капитан отметил, что защитникам Мариуполя "досадно слушать предположение, что деблокада невозможна, что мы получили подкрепление, в то время когда нас становится меньше".

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