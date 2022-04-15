РоSSийские военные открыли огонь по Черниговской области

РоSSийские войска утром 15 апреля обстреляли позиции пограничников в Черниговской области, сообщил в Facebook глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко.

«На самом деле, опасности особой нет, потому что это обстрел, как говорят россияне беспокойный. Просто чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор», - написал он.

Информацию также в комментарии « Суспільному » подтвердила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. Она отметила, что, по предварительным данным, минометный обстрел в два этапа с территории РФ в направлении Украины произошел возле населенного пункта Сеньковка. Среди пограничников никто не пострадал.

Напомним, что украинские пограничники возобновили контроль над северной границей в Черниговской области 5 апреля.