Корабли НАТО вошли в Балтийское море для проведения учений

Первоочередная задача — продемонстрировать присутствие союзников по НАТО в регионе Балтийского моря, информирует ZN.ua.

Корабли НАТО вошли в Балтийское море для проведения учений
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Корабли 1-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) вошли в Балтийское море, где примут участие в учениях с государствами-союзниками и странами-партнерами, сообщает эстонский портал ERR.

Группа состоит из пяти кораблей, ее возглавляет фрегат королевского военно-морского флота Нидерландов De Zeven Provinci?n.

В четверг, 14 апреля, в Балтийское море вошла часть кораблей группы SNMG1. Остальные корабли придут 15 апреля в терминал Таллинского порта.

Первоочередная задача – продемонстрировать присутствие союзников по НАТО в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать оборонный потенциал.

Три фрегата, уже стоящие в порту, пришли из международных северных вод Норвегии. Сообщается, что корабли будут стоять в терминале минимум неделю, а на следующей неделе на смену им придет другая группа военно-морских сил альянса.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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