"Это наши херачат": роSSийская армия обстреляла поселок в Брянской области и обвинила в этом Украину

РоSSийская армия обстреляла поселок Климово в Брянской области, хотя и обвинила в этом Украину. Это подтверждают свежие перехваты телефонных разговоров оккупантов, которые есть в распоряжении Службы безопасности Украины.

"Это наши херачат", – объясняет своей жене роSSийский захватчик, который сейчас находится в Донецкой области.

На ее вопрос "зачем так делать?" отвечает просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".

"Очевидно, что Кремлю безразлично не только на своих военных, но и на гражданских россиян, также пострадавших от обстрела войск РФ ", - отмечают в украинской спецслужбе.

“Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна – ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово”, - добавляет оккупант.

Он говорит, что после этого решил написать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие, сообщало РИА Новости.

По данным роSSийского Минздрава, травмы получили семь человек, все госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших беременная женщина, она в удовлетворительном состоянии, ребенок в состоянии средней тяжести. Ее транспортируют в Брянскую областную больницу.