"Выберите жизнь - автобусы в местах сборов вас ждут", - Гайдай об эвакуации из Луганщины

Сегодня мирные жители могут выехать из шести населенных пунктов.

"Выберите жизнь - автобусы в местах сборов вас ждут", - Гайдай об эвакуации из Луганщины
Фото: Facebok/Сергій Гайдай

15 апреля эвакуация жителей Луганщины будет происходить из Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежной и Горской общины (Горское и Нижнее).

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал информацию о месте собрания из шести населенных пунктов области.

Он сообщил, что вчера удалось сработать по всем пяти маршрутам, в том числе и сверхтяжелым – в Рубежное и Попасную.

Глава ОВА выразил сожаление из-за того, что часть людей неуверена в выезде, боится за будущее, держится за остатки имущества.

"Хотя только организованными бесплатно поездами и автобусами эвакуированы 32 тысячи жителей. И ни от одного никто не услышал о какой-либо преграды. Всех встретили, помогли с расселением, оформлением документов, гуманитарной помощью. Поэтому не медлите и выезжайте, пока такая возможность есть", - призвал луганчан глава ОВА.

Он подчеркнул, что украинские защитники сдерживают врага, но тот ежедневно коварно обстреливает дома мирного населения – просто для мести.

"Русский мир" мстит жителям Луганщины и Донетчины. Выберите жизнь - автобусы в местах сборов вас ждут. Как и поезда, которых достаточно. Ради безопасности, в последнее время мы не объявляем полный их перечень, но Укрзалізниця подает их при первой необходимости", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские оккупанты открыли зверское "развлечение", перехват СБУ: забрало жизнь не одного украинцаРоSSийские оккупанты открыли зверское "развлечение", перехват СБУ: забрало жизнь не одного украинца
ФСБ для вывоза Медведчука за границу подготовила подставных лиц и "липовые" пути эвакуации, - БакановФСБ для вывоза Медведчука за границу подготовила подставных лиц и "липовые" пути эвакуации, - Баканов
Турция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны ТурцииТурция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя, - министр обороны Турции
"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать!": жителей Луганщины умоляют выезжать, враг готовит новое наступление"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать!": жителей Луганщины умоляют выезжать, враг готовит новое наступление
"Морги переполнены": глава Луганщины Гайдай рассказал, как и где приходится хоронить погибших"Морги переполнены": глава Луганщины Гайдай рассказал, как и где приходится хоронить погибших
"Чтобы не хотелось рожать украинцев": оккупанты превратили жизнь 25 девушек из Бучи в ад"Чтобы не хотелось рожать украинцев": оккупанты превратили жизнь 25 девушек из Бучи в ад
Враг снова обстрелял Луганскую область, есть погибшие и раненые – ГайдайВраг снова обстрелял Луганскую область, есть погибшие и раненые – Гайдай
РоSSияне собрали в Луганской области около 60 тыс. оккупантов, - ГайдайРоSSияне собрали в Луганской области около 60 тыс. оккупантов, - Гайдай
«Они полностью помешаны на всю голову»: Сергей Гайдай рассказал,что происходит в «ЛНР»«Они полностью помешаны на всю голову»: Сергей Гайдай рассказал,что происходит в «ЛНР»
«Реально не осталось мужчин на улицах»: глава Луганщины сообщил, что происходит в ОРДЛО«Реально не осталось мужчин на улицах»: глава Луганщины сообщил, что происходит в ОРДЛО
Последние новости
Подгружаем последние новости