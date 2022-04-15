"Выберите жизнь - автобусы в местах сборов вас ждут", - Гайдай об эвакуации из Луганщины

Сегодня мирные жители могут выехать из шести населенных пунктов.

15 апреля эвакуация жителей Луганщины будет происходить из Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежной и Горской общины (Горское и Нижнее).

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал информацию о месте собрания из шести населенных пунктов области.

Он сообщил, что вчера удалось сработать по всем пяти маршрутам, в том числе и сверхтяжелым – в Рубежное и Попасную.

Глава ОВА выразил сожаление из-за того, что часть людей неуверена в выезде, боится за будущее, держится за остатки имущества.

"Хотя только организованными бесплатно поездами и автобусами эвакуированы 32 тысячи жителей. И ни от одного никто не услышал о какой-либо преграды. Всех встретили, помогли с расселением, оформлением документов, гуманитарной помощью. Поэтому не медлите и выезжайте, пока такая возможность есть", - призвал луганчан глава ОВА.

Он подчеркнул, что украинские защитники сдерживают врага, но тот ежедневно коварно обстреливает дома мирного населения – просто для мести.

"Русский мир" мстит жителям Луганщины и Донетчины. Выберите жизнь - автобусы в местах сборов вас ждут. Как и поезда, которых достаточно. Ради безопасности, в последнее время мы не объявляем полный их перечень, но Укрзалізниця подает их при первой необходимости", – подчеркнул Сергей Гайдай.