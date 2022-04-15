Минпромторг РФ предупредил россиян об отказе перевозчиков поставлять роSSийскую продукцию

Часть крупных международных перевозчиков отказались от поставок роSSийской продукции. Об это предупредил Минпромторг РоSSии.

Уточняется, что сложности возникли из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с роSSийскими номерами, а также из-за отзыва европейскими страховщиками страхового покрытия для перевозчиков из Европы, находящихся на территории РоSSии.