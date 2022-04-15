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2022-04-15
Минпромторг РФ предупредил россиян об отказе перевозчиков поставлять роSSийскую продукцию
Ситуация вызвана введением санкций ЕС против РФ.
Часть крупных международных перевозчиков отказались от поставок роSSийской продукции. Об это предупредил Минпромторг РоSSии.
Уточняется, что сложности возникли из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с роSSийскими номерами, а также из-за отзыва европейскими страховщиками страхового покрытия для перевозчиков из Европы, находящихся на территории РоSSии.
Кроме того, Евросоюз перестал пускать автотранспорт, зарегистрированный в РоSSии и Белоруссии, начиная 8 апреля, из-за очередной серии санкций.
Середа Елена, ZN.ua