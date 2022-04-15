Мы точно нападаем? РоSSияне штурмуют соцсети из-за затопления крейсера "Москва"

РоSSияне очень болезненно отреагировали на затопление ракетного крейсера "Москва" и начали сомневаться в успешности "спецоперации" в Украине. Некоторые проявляют откровенно панические настроения.

"Апостроф" публикует скрины высказываний россиян в связи с потерей крейсера, информирует Апостроф.

"Мы точно нападаем? По-моему нас е**т", "Вот это поворот", "Позор", "Все п**да нам", - пишут россияне в соцсетях.

Кто-то написал "ничего, новые построим" на что ему ответили, что "Москву" строили три года и она стоила 750 миллионов долларов.

Как сообщал "Апостроф", в "Википедии" появилось подтверждение того, что ракетный крейсер "Москва" действительно пошел ко дну вследствие его обстрела украинскими военными.


Лена Руденко, Апостроф

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