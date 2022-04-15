На 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск, информирует ZN.ua.

На 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук
© Офис президента

В пятницу 15 апреля в Украине будут работать девять гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

  • Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
  • Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
  • Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
  • с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное – Бахмут.

«Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск», - подчеркнула Верещук.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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