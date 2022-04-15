На 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров — Верещук

В пятницу 15 апреля в Украине будут работать девять гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram .

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

на собственном транспорте. Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).

(место собрания – проспект Химиков, 28). Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

(место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324). Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).

(место собрания – ул. Первомайская, 42). с. Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).

(место собрания – ул. Гагарина, 13). Рубежное – Бахмут.

«Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск», - подчеркнула Верещук.