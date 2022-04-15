В США хотят уточнить границы “безграничной дружбы” Пекина и Москвы
Вооруженное вторжение РФ в Украину - это вызов, брошенный принципам устава ООН, заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен
Репутация Китая зависит от выбора им стороны в нынешнем конфликте вокруг Украины. От этого зависит его репутация в мире.
Такое мнение высказал вчера Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на видеоконференции, организованной Мичиганским университетом,
Блинкен напомнил, что еще до вторжения РоSSии в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба между ними "не имеет границ".
«Думаю, сейчас, в некотором роде, проверяется, каковы эти границы, поскольку Китай находится в затруднительном положении», - отметил глава американской дипломатии. Бликен также напомнил об обязательстве КНР соблюдать Устав ООН и принципы, которые лежат в его основе.
Как подчеркнул Блинкен, "этим принципам сейчас брошен вызов" из-за вооруженного вторжения РоSSии в Украину.
"Мы ждем, что Китай выступит в защиту принципов, которых, как он заявляет, он придерживается. Но Китай не делает этого. Думаю, он находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что Китай якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает, - отметил госсекретарь США. - Думаю, это сказывается на его репутации в мире, во многих частях мира".
"Здесь суть не в том, чтобы встать на сторону США, а в том, чтобы быть на той стороне, которая права, против той, которая неправа. В том, чтобы либо поддержать основополагающие принципы системы международных отношений, либо хаос и конфликт. В конечном счете, Китаю придется сделать выбор", - подчеркнул Блинкен.