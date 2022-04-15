За минувшие сутки оккупанты 24 раза обстреливали Луганскую область, есть погибшие и раненые — глава ОВА

РоSSийские захватчики 24 раза обстреливали дома и инфраструктуру Луганской области за прошедшие сутки. В результате обстрелов два человека погибли, еще двое ранены, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Уничтожены и повреждены 12 домов, технических и промышленных сооружений. Установлено, что два человека погибли, еще двое ранены. В результате артиллерийских обстрелов 37-летний житель Кременной получил проникающее осколочное ранение спины.

«В Рубежном в течение месяца продолжаются уличные позиционные бои. Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными лицами в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток умер», - сообщил Гайдай.