Президент присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Александру Кукурбе.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Звание Героя Украины присвоено майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299 бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Президент добавил, что благодаря смелым действиям Героя уничтожено десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов.

Он также добавил, что подписал указы о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 посмертно. Также награждены два военнослужащих Госспецсвязи.

Также Владимир Зеленский рассказал, что награды получили те, чьи имена пока нельзя называть.