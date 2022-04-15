Президент присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе

Благодаря смелым действиям Героя уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов.

Президент присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Александру Кукурбе.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

"Звание Героя Украины присвоено майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299 бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Президент добавил, что благодаря смелым действиям Героя уничтожено десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов.

Он также добавил, что подписал указы о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 посмертно. Также награждены два военнослужащих Госспецсвязи.

Также Владимир Зеленский рассказал, что награды получили те, чьи имена пока нельзя называть.

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