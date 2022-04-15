В Австрии провели молчаливую акцию против насилия россиян в Украине

Это не первое такого рода мероприятие, ранее подобные акции прошли в Таллине и Тбилиси, информирует ZN.ua.

В Австрии провели молчаливую акцию против насилия россиян в Украине
Фото: Mika Baumeister/Unsplash (ілюстративне)

В Вене состоялась акция в поддержку украинских женщин, которые были изнасилованы или подверглись другому насилию со стороны роSSийских солдат. Об этом говорится на фейсбук-странице организаторов, ОО "Unlimited Democracy".

  • «Мне 14 лет, я была изнасилована 5 роSSийскими военными. Сейчас беременна. Буча.»???
  • «РоSSийские солдаты жили у меня дома. Они меня изнасиловали на глазах у 6-ти летнего сына. Мариуполь»?
  • «Студентка из Донбасса, 20 лет, была изнасилована пятью роSSийскими солдатами».

Транспаранты с этими и другими надписями держали в руках некоторые из почти шести десятков участниц, за молчаливым протестом наблюдали около тысячи жителей и гостей города.

Что касается визуальной составляющей, то участницы действа надели белые платья со следами импровизированной крови. Чтобы привлечь внимание прохожих, они лежали прямо посреди улицы.

Это не первая акция такого рода в европейских странах.

На днях похожая состоялась в Таллинне у посольства россии. Около 20-ти женщин пытались привлечь внимание мирового сообщества к массовым изнасилованиям и зверствам в Ирпене, Макарове, Бородянке и других н.п. Киевщины, около месяца находившихся под оккупацией.


Оксана Коваль, ZN.ua

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