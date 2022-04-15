Напомним, накануне вечером Минобороны РФ признало, что пораженный ВСУ флагман Черноморского флота РФ затонул. Правда, в сообщении не упоминается, что роSSийскую "Москву" подбили украинской ракетой "Нептун".



UBB

[url=http://novostey.com/politic/news961561.html]С начала войны в Украине РФ потеряла около 20 тыс. военных, 163 самолета и 8 кораблей - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news961561.html>С начала войны в Украине РФ потеряла около 20 тыс. военных, 163 самолета и 8 кораблей - Политика на Новостей.COM</a>

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