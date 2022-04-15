С начала войны в Украине РФ потеряла около 20 тыс. военных, 163 самолета и 8 кораблей

Генштаб обновил статистику.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине по итогам 50 дней войны.

По оперативным данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили :

  • личного состава – около 20 000 человек,

  • танков – 756 ед.,

  • боевых бронированных машин – 1976 ед.,

  • артиллерийских систем – 366 ед.,

  • РСЗО – 112 ед.,

  • средств ПВО – 66 ед.,

  • самолетов – 163 ед.,

  • геликоптеров – 144 ед.,

  • автомобильной техники – 1443 ед.,

  • кораблей/катеров – 8 ед.,

  • цистерн с ГСМ – 76 ед.,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 135,

  • специальной техники – 25,

  • пусковых установок ОТРК – 4.

Напомним, накануне вечером Минобороны РФ признало, что пораженный ВСУ флагман Черноморского флота РФ затонул. Правда, в сообщении не упоминается, что роSSийскую "Москву" подбили украинской ракетой "Нептун".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Австрии провели молчаливую акцию против насилия россиян в УкраинеВ Австрии провели молчаливую акцию против насилия россиян в Украине
Министр обороны Словакии: «Путин равняется Гитлеру. Его нужно остановить в Украине, пока не продвинулся дальше на Запад»Министр обороны Словакии: «Путин равняется Гитлеру. Его нужно остановить в Украине, пока не продвинулся дальше на Запад»
От рук роSSийских оккупантов в Украине погибли 198 детей — Офис генпрокурораОт рук роSSийских оккупантов в Украине погибли 198 детей — Офис генпрокурора
В войне с Украиной РоSSия потеряла два из трех основных кораблей военно-морского флота – британская разведкаВ войне с Украиной РоSSия потеряла два из трех основных кораблей военно-морского флота – британская разведка
Украине нужно оружие не просто как можно скорее, а сейчас — ЗеленскийУкраине нужно оружие не просто как можно скорее, а сейчас — Зеленский
Зеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в УкраинеЗеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в Украине
Страсти по Украине: городок в Испании переименуют в честь нашей страныСтрасти по Украине: городок в Испании переименуют в честь нашей страны
"Чувствуют себя обреченными на смерть": оккупанты в отчаянии пытаются избавиться от награбленного в Украине"Чувствуют себя обреченными на смерть": оккупанты в отчаянии пытаются избавиться от награбленного в Украине
Ни одна разведка мира не давала Украине в войне с РФ больше 21 дня - СНБОНи одна разведка мира не давала Украине в войне с РФ больше 21 дня - СНБО
Украинская разведка обнародовала данные о военных преступниках из высшего командного состава росармииУкраинская разведка обнародовала данные о военных преступниках из высшего командного состава росармии
Последние новости
Подгружаем последние новости