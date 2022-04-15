С начала войны в Украине РФ потеряла около 20 тыс. военных, 163 самолета и 8 кораблей
Генштаб обновил статистику.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь роSSийских оккупационных войск в Украине по итогам 50 дней войны.
По оперативным данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 апреля ориентировочно составили :
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личного состава – около 20 000 человек,
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танков – 756 ед.,
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боевых бронированных машин – 1976 ед.,
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артиллерийских систем – 366 ед.,
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РСЗО – 112 ед.,
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средств ПВО – 66 ед.,
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самолетов – 163 ед.,
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геликоптеров – 144 ед.,
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автомобильной техники – 1443 ед.,
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кораблей/катеров – 8 ед.,
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цистерн с ГСМ – 76 ед.,
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БпЛА оперативно-тактического уровня – 135,
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специальной техники – 25,
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пусковых установок ОТРК – 4.
Напомним, накануне вечером Минобороны РФ признало, что пораженный ВСУ флагман Черноморского флота РФ затонул. Правда, в сообщении не упоминается, что роSSийскую "Москву" подбили украинской ракетой "Нептун".