Здесь побывал "русский мир": появились фото преступлений оккупантов против мирного населения на Николаевщине

В Николаевской области в освобожденных от врага населенных пунктах продолжают работать взрывотехники, которые обнаруживают и обезвреживают снаряды и другие взрывоопасные предметы.

Полицейские фиксируют в Баштанском районе Николаевской области, все случаи преступных действий захватчиков в отношении мирного населения: разрушения домов, повреждения машин и другой техники.

Об этом сообщает Полиция Николаевской области в Facebook.

Кроме того, россияне оставили после себя разграбленные магазины и склады, в местах, где временно присутствовали. Следователи тщательно проводят осмотры на местах событий, выясняют масштабы нанесенных разрушений и собирают вещественные доказательства.

На Баштанщине также провели осмотр территории агропредприятия, которое во время оккупации стало базой для военных рф. Там была обнаружена военная форма, нательное белье, носилки, остатки продуктов, ящики для оружия и все остальное, что бросили захватчики.

В Николаевской области в освобожденных от врага населенных пунктах продолжают работать взрывотехники, которые обнаруживают и обезвреживают снаряды и другие взрывоопасные предметы.