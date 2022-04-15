Министр обороны Словакии: «Путин равняется Гитлеру. Его нужно остановить в Украине, пока не продвинулся дальше на Запад»
По словам главы Минобороны Словакии, до полномасштабного вторжения РФ в Украину никто в стране и не подумал бы о бесплатной переправке оружия через границу, информирует
После полномасштабного вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин равен Гитлеру, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в интервью
«Украина буквально борется за наше будущее», - заявил министр обороны Словакии.
Надь отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину в Словакии даже не думали, что могли бы бесплатно пересылать через свою восточную границу большое количество даже базового оружия. Не говоря уже о мощном оружии, хоть и советского производства.
«Но это новая мировая реальность… Мы прифронтовое государство. У нас на границе война, в нашу страну приезжает более 330 тысяч украинцев. Сейчас парадигма совсем другая», – сказал Надь.