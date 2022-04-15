"С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю!": СБУ установила врага, хваставшегося зверствами в отношении украинских пленных

27-летний астраханский палач Салават Сарсенов предстанет перед судом. Если выживет.

РоSSия грубо нарушает Женевскую конвенцию и другие международные нормы обращения с военнопленными. В распоряжение Службы безопасности Украины попала потрясающая запись, где роSSийский палач хвастается перед своим другом зверствами, которые он совершал с украинскими военными.

"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: «ааааа», орёт!" – рассказывает захватчик.

Он признается, что даже коллеги удивляются его жестокости: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!"

СБУ уже знает откуда. Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении. Интересно, знает ли о таких «подвигах» своего сына его мать, Зульфия Сарсенова?" – отмечают в украинской спецслужбе.

Там подчеркивают, что СБУ уже документирует действия этого оккупанта в рамках уголовных производств.

"Итак, если «дикарю» удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", – отмечают в СБУ.

Напомним, ЕС помогает Украине в расследовании военных преступлений, совершенных россиянами.

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