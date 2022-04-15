В Мариуполе оккупанты начали массовую эксгумацию тел похороненных жителей

В захваченных оккупантами районах Мариуполя роSSийские войска проводят эксгумацию тел, захороненных во дворах жилых домов и запрещают хоронить погибших, сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на слова очевидцев, которые до сих пор остаются в городе.

«Оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела неизвестно», - отметили в мэрии Мариуполя.

Учитывая, что недавно украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, жители города допускают, что роSSийские оккупанты пытаются всеми способами вместо следов своих военных преступлений в городе.