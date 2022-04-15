"Пилоты остались гореть в салоне": украинские воины "приземлили" вертолет оккупантов, фото удачной операции

украинские военные, бойцы ВСУ

Также понесли потери оккупанты, которые ночью пытались провести "спасательную операцию".

Вертолет Ка-52 роSSийских оккупантов сбили украинские воины. Удачную охоту на вертолет оккупантов удалось провернуть украинским воинам из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Об этом сообщил волонтер Роман Доник и показал снимки с места, где вертолет разлетелся на куски.

Он уточнил, что пилоты остались гореть в салоне. Также понесли потери оккупанты, которые ночью пытались провести "спасательную операцию", не зная, что спасать уже некого.

"Ночью "Холодноярцы" приземлили вертолет Ка-52. Удачно так приземлили. Фрагментами отдельными. Всю ночь оккупанты атаковали и пытались забрать пилотов. Не очень получилось. Сгорели, словом. Пилоты. А "спасатели малибу" получили п*здюлей", - написал Доник.


Александра Павленко, politeka.net

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