Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Украины, - Генштаб
Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага.
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с роSSийским вторжением на 6 утра 15 апреля.
Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений. На Южнобугском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.
Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.