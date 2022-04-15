Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Украины, - Генштаб

Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага.

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с роSSийским вторжением на 6 утра 15 апреля.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений. На Южнобугском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.

Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

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