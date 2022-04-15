РоSSийские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области, один человек погиб — ОВА

Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате обстрела роSSийскими оккупантами г. Васильевки Запорожской области, сообщает Запорожская областная военная администрация в телеграмм-канале .

«В результате артиллерийских обстрелов города Васильевка с позиций вооруженных сил роSSийской федерации, которые, вероятно, расположены в пгт. Михайловка и с. Орлянское, было повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор (так называемая " колхозка "), уничтожен продуктовый магазин и поврежден депо на железнодорожной станции "Таврийск". В результате роSSийского обстрела 1 человек погиб, а 5 получили ранения», - говорится в сообщении.