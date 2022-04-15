Япония выразила недовольство испытаниями роSSийских крылатых ракет в Японском море

Министр обороны считает, что РоSSия «стремится продемонстрировать свою морскую мощность», информирует ZN.ua.

Япония выразила недовольство испытаниями роSSийских крылатых ракет в Японском море

Токио передал Москве свою обеспокоенность по поводу испытаний крылатых ракет, проведенных Россией в Японском море, заявил в пятницу министр иностранных дел Йосимаса Хаяси, пишет CNN.

По словам Хаяси, Москву призывают "воздержаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в Северо-Восточной Азии" в свете ситуации в целом. При этом министр в очередной раз подчеркнул, что Япония решительно осуждает агрессию РоSSии против Украины, поскольку она пошатывает основы международного порядка.

В то же время утром в пятницу, 15 апреля, министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что Москва «стремится продемонстрировать свою силу в регионе Дальнего Востока» и «модернизировать свою военно-морскую мощь».

В четверг Министерство обороны РоSSии сообщило, что две подлодки ее Тихоокеанского флота успешно опробовали крылатые ракеты "Калибр" с подводной позиции в водах Японского моря. По словам роSSийского представительства, крылатые ракеты успешно поразили условного противника, а участие в учениях приняли более 15 судов флота.

Испытательные запуски РоSSии производились в то время, когда авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln производит двусторонние операции с Японскими морскими силами самообороны в Японском море.


Ирина Знась, ZN.ua

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