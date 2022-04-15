От рук роSSийских оккупантов в Украине погибли 198 детей — Офис генпрокурора

Более 355 детей получили ранения.

Более 553 детей пострадали в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ. 198 детей погибли и более 355 ранены, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отмечается в сообщении.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов роSSийскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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