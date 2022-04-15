Глава МВД передал представителю Генсека ООН окровавленную игрушку с Краматорска

Окровавленная лошадка, фото которой облетело большинство мировых СМИ, становится очередным подтверждением военных преступлений россии и вещественным доказательством преступлений против человечности, информирует ZN.ua.

Глава МВД передал представителю Генсека ООН окровавленную игрушку с Краматорска
Денис Монастырский и Амин Авад. Фото: пресс-служба МВД

Глава МВД Денис Монастырский передал спецпредставителю Генерального Секретаря ООН Амину Аваду окровавленную детскую игрушку с вокзала Краматорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Монастырский напомнил, что в результате роSSийской агрессии на территории Украины погибли уже более 190 детей и около 350 получили ранения.

“Это был прямой, целеустремленный, спланированный удар по гражданским. Это преступление РФ унесло жизни 59 мирных украинцев, среди которых 7 детей. Среди тел раненых и убитых найдена окровавленная мягкая детская игрушка”, — отметил министр.


Оксана Коваль, ZN.ua

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