Глава МВД передал представителю Генсека ООН окровавленную игрушку с Краматорска
Окровавленная лошадка, фото которой облетело большинство мировых СМИ, становится очередным подтверждением военных преступлений россии и вещественным доказательством преступлений против человечности, информирует
Глава МВД Денис Монастырский передал спецпредставителю Генерального Секретаря ООН Амину Аваду окровавленную детскую игрушку с вокзала Краматорска. Об этом
Монастырский напомнил, что в результате роSSийской агрессии на территории Украины погибли уже более 190 детей и около 350 получили ранения.
“Это был прямой, целеустремленный, спланированный удар по гражданским. Это преступление РФ унесло жизни 59 мирных украинцев, среди которых 7 детей. Среди тел раненых и убитых найдена окровавленная мягкая детская игрушка”, — отметил министр.