Глава МВД передал представителю Генсека ООН окровавленную игрушку с Краматорска

Глава МВД Денис Монастырский передал спецпредставителю Генерального Секретаря ООН Амину Аваду окровавленную детскую игрушку с вокзала Краматорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Монастырский напомнил, что в результате роSSийской агрессии на территории Украины погибли уже более 190 детей и около 350 получили ранения.