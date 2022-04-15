В войне с Украиной РоSSия потеряла два из трех основных кораблей военно-морского флота – британская разведка

РоSSия получила серьезные повреждения двух основных военно-морских кораблей – «Москва» и «Саратов», после начала военного вторжения в Украину, отметили в утреннем сообщении Министерство обороны Британии. Это, вероятно, заставит РоSSию просмотреть свою позицию в Черном море.

«РоSSия сочла, что крейсер «Москва» затонул. Будучи флагманом Черноморского флота РоSSии, «Москва» играла ключевую роль как командного судна, так и узла противовоздушной обороны», – отмечает британская разведка.

Хотя судно было введено в эксплуатацию еще в 1979 году, однако оно было одним из трех крейсеров класса «Слава» и в 2021 году вернулось на флот после завершения масштабной реконструкции, направленной на улучшение боевых возможностей.