Дуда утвердил изменения в закон о помощи украинцам

Президент Польши Анджей Дуда накануне, 14 апреля, утвердил изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом, а также закон о специальных решениях в сфере противодействия поддержанию агрессии против Украины. Об этом идет речь в сообщении на сайте президента Польши .

Изменения в закон были приняты 8 апреля и имели целью уточнить некоторые положения и дополнить его новыми статьями по вопросам, которые оказались без внимания в первой редакции, принятой 12 марта.

Да, украинцы в Польше получили временный допуск к медицинской профессии.

Также упорядочивается регистрация в системе налоговых номеров PESEL. То есть дети и люди с инвалидностью будут иметь возможность по упрощенной процедуре получить налоговый номер.

Также закон позволит гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.