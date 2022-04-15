Враг производит фортификационное оборудование позиций на Южном направлении – Генштаб

РоSSийские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре украинских городов, также противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники. Речь идет, в частности, о Южнобужском направлении, где враг также ведет разведку с привлечением БПЛА, сообщают в Генштабе ВСУ.

Оккупанты сосредотачивают основные свои усилия на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Однако эти действия на Донецком и Таврическом направлениях безуспешны, как констатируют украинские военные. Только в этом регионе за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.