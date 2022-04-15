Мэр Бучи разбил фейки РФ о гибели людей во время боев: у 85% убитых пулевые ранения
Это осознанное умышленное убийство, подчеркивает Федорук, информирует
У 85% убитых в Буче, чьи тела уже достали из братских могил, есть пулевые ранения, сообщил мэр города Анатолий Федорук. Это говорит об умышленном убийстве, а не случайной гибели, добавил он.
«Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем из братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, в парках, скверах, дворах, – с отверстиями от пули. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче», - рассказал он в эфире национального
Работы по эксгумации тел из братской могилы на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного планируют завершить сегодня.
«Будем завершать эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть», - подчеркнул Федорук.
За месяц оккупации Бучи россияне также успели повредить более 1 тысячи жилых объектов, включая частные дома и многоэтажки. Уровень разрушения в результате попадания вражеских снарядов у всех разный.
По словам Федорука, панельные дома, в которые попадали снаряды, осмотрели специалисты ведущего киевского института. Говорить о том, что они подлежат восстановлению, пока рано.