РоSSия перебросила в Украину 65 батальонных тактических групп – CNN
По разным оценкам, во время кампании по оккупации Донбасса РФ оперировала силами примерно 8 БТГр, информирует
РоSSия с начала полномасштабного вторжения ввела на территорию Украины 65 батальонных тактических групп, пишет CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.
Сейчас агрессор перегруппировывает войска, выведенные из регионов на севере страны, из-под Киева, и перебрасывает на Донбасс в рамках подготовки к наступлению на этом направлении.
Войска пополняют запасы и резерв в Беларуси, а затем возвращаются в Украину. Первые такие подразделения уже начали появляться на востоке страны, отмечается в сообщении.
«Они (россияне – ред.) уже сосредоточили значительное количество сил в регионе. По нашим оценкам, в самой Украине насчитывается 65 оперативных БТГр. И все они находятся на востоке и юге Украины. За пределами этих регионов нет ни одной... И они попытаются ввести дополнительные БТГр в ближайшие дни», -