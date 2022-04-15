РоSSия перебросила в Украину 65 батальонных тактических групп – CNN

РоSSия с начала полномасштабного вторжения ввела на территорию Украины 65 батальонных тактических групп, пишет CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США .

Сейчас агрессор перегруппировывает войска, выведенные из регионов на севере страны, из-под Киева , и перебрасывает на Донбасс в рамках подготовки к наступлению на этом направлении.

Войска пополняют запасы и резерв в Беларуси, а затем возвращаются в Украину. Первые такие подразделения уже начали появляться на востоке страны, отмечается в сообщении.