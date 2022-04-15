РоSSия перебросила в Украину 65 батальонных тактических групп – CNN

По разным оценкам, во время кампании по оккупации Донбасса РФ оперировала силами примерно 8 БТГр, информирует ZN.ua.

РоSSия перебросила в Украину 65 батальонных тактических групп – CNN

РоSSия с начала полномасштабного вторжения ввела на территорию Украины 65 батальонных тактических групп, пишет CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

Сейчас агрессор перегруппировывает войска, выведенные из регионов на севере страны, из-под Киева, и перебрасывает на Донбасс в рамках подготовки к наступлению на этом направлении.

Войска пополняют запасы и резерв в Беларуси, а затем возвращаются в Украину. Первые такие подразделения уже начали появляться на востоке страны, отмечается в сообщении.

«Они (россияне – ред.) уже сосредоточили значительное количество сил в регионе. По нашим оценкам, в самой Украине насчитывается 65 оперативных БТГр. И все они находятся на востоке и юге Украины. За пределами этих регионов нет ни одной... И они попытаются ввести дополнительные БТГр в ближайшие дни», - добавил собеседник журналистов.


Ольга Чекис, ZN.ua

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