"Докладывать немедленно": украинские разведчики раздобыли секретный документ о планах врага

оккупанты, колонна, роSSийская техника

РоSSия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, опубликовав также соответствующие документы.

В частности, группировка роSSийских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева.

Ирпень, война, оккупанты

Об этом, как сообщают в разведке, идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа. В документе, помимо прочего, также идет речь об установлении контроля над Сумами, Прилуками, Пирятина.

война роSSийский танк киевская область

«…Важные сведения докладывать немедленно; управление осуществлять с командного пункта. Готовность системы разведки с 21.00 23.02.2022 года», - говорится в документе с грифом секретности.

Тем временем в Минобороны Франции предрекли роSSийское наступление на Донбассе примерно через 10 дней.

Добавим, что враг продолжает обстреливать Луганщину и населенные пункты Донецкой области. Жителей призвали эвакуироваться как можно быстрее.

В свою очередь Алексей Арестович подтвердил новый удар по аэродрому в Чернобаевке.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
На Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атакНа Луганщине и Донетчине украинские военные отбили шесть роSSийских атак
"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения
"Мы не могли выйти и сказать населению": Данилов заявил, что власть знала о планах рф и готовилась"Мы не могли выйти и сказать населению": Данилов заявил, что власть знала о планах рф и готовилась
Львовские десантники освободили несколько населенных пунктов и разбили позиции врага на ЮгеЛьвовские десантники освободили несколько населенных пунктов и разбили позиции врага на Юге
Украинские десантники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в южных областях — Генштаб ВСУУкраинские десантники освободили от оккупантов несколько населенных пунктов в южных областях — Генштаб ВСУ
Украинские пилоты рассказали, что пережили в плену: каждый допрос начинался с путинской пропагандыУкраинские пилоты рассказали, что пережили в плену: каждый допрос начинался с путинской пропаганды
МИД: Похищенные оккупантами украинские дети могут быть незаконно переданы на усыновление россиянамМИД: Похищенные оккупантами украинские дети могут быть незаконно переданы на усыновление россиянам
Украинские ракеты «Нептун» попали в ракетный крейсер оккупантов «Москва»Украинские ракеты «Нептун» попали в ракетный крейсер оккупантов «Москва»
Врага отбросили за 50 километров от Кривого Рога: где идут боиВрага отбросили за 50 километров от Кривого Рога: где идут бои
В Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - МинобороныВ Мелитополе на протяжении более трех недель украинские партизаны ликвидировали 70 оккупантов - Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости