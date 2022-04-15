"Докладывать немедленно": украинские разведчики раздобыли секретный документ о планах врага

РоSSия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, опубликовав также соответствующие документы.

В частности, группировка роSSийских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева .

Об этом, как сообщают в разведке, идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа. В документе, помимо прочего, также идет речь об установлении контроля над Сумами, Прилуками, Пирятина.

«…Важные сведения докладывать немедленно; управление осуществлять с командного пункта. Готовность системы разведки с 21.00 23.02.2022 года», - говорится в документе с грифом секретности.

Тем временем в Минобороны Франции предрекли роSSийское наступление на Донбассе примерно через 10 дней.

Добавим, что враг продолжает обстреливать Луганщину и населенные пункты Донецкой области. Жителей призвали эвакуироваться как можно быстрее.

В свою очередь Алексей Арестович подтвердил новый удар по аэродрому в Чернобаевке.