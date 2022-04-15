Посольство Франции возвращается в Киев – Ле Дриан

Глава Министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он проинформировал о принятом властями решении перевести посольство этой страны в Украине из Львова в Киев , оно находилось с начала марта в регионе, менее подверженном прямому влиянию боевых действий. О возвращении сообщают на официальном сайте ведомства.

“Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях для борьбы с войной, начатой ?? Россией 24 февраля. Министр приветствовал тот факт, что представительство Франции в Украине, которое с начала войны могло оставаться на территории Украины, может вернуться в украинскую столицу", - говорится в сообщении.