Посольство Франции возвращается в Киев – Ле Дриан

Французская сторона продолжает свои оперативные усилия в гуманитарных вопросах, сообщил во время телефонного разговора с Дмитрием Кулебой Жан-Ив Ле Дриан, информирует ZN.ua.

Посольство Франции возвращается в Киев – Ле Дриан

Глава Министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он проинформировал о принятом властями решении перевести посольство этой страны в Украине из Львова в Киев, оно находилось с начала марта в регионе, менее подверженном прямому влиянию боевых действий. О возвращении сообщают на официальном сайте ведомства.

“Эта передислокация произойдет очень скоро и позволит еще больше углубить поддержку, оказываемую Францией Украине во всех областях для борьбы с войной, начатой ??Россией 24 февраля. Министр приветствовал тот факт, что представительство Франции в Украине, которое с начала войны могло оставаться на территории Украины, может вернуться в украинскую столицу", - говорится в сообщении.


Оксана Коваль, ZN.ua

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