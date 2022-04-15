Оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал": выяснилась причина

РоSSия больше не может производить свои гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и другое современное вооружение.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, причиной этому стали санкции.

«Если роSSийский оборонно-промышленный комплекс имел и раньше проблемы, задолженности перед банками, невыполнение, кстати, оборонного заказа в РоSSии еще в 2018-19 годах, то сейчас, после того, как Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности, россияне фактически лишаются доступа к ключевым элементам, которые необходимы для модернизации и производства современного вооружения», — пояснил Мусиенко.

Все дело в сырье и комплектующих, необходимых для того, чтобы продолжать такие программы относительно гиперзвукового оружия, как, например, "Кинжал".

Добавим, ранее появилась информация, что на Северном флоте россии из выделенного на ремонт зенитных ракетных комплексов "Кинжал", "Ураган", "Крепость" 1 миллиард рублей в 2013-2015 годах украли более 692 миллионов. Об єтом сообщало издание «Коммерсант».