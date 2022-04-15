РоSSия «объявила войну» антиутопиям

В роSSийском городе Иваново (Московская область) задержали активиста Дмитрия Силина, который бесплатно раздавал книги Джорджа Оруэлла «1984», сообщает телеграм-канал Nexta Live .

«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит», - говорится в сообщении (цитату часто приписывают самому Оруэллу, однако он не является ее автором – ред.).

На Силина завели дело по статье о «дискредитации роSSийской армии». Не уточняется, о какой статьей идет речь: административной или уголовной.

Под это описание подпадают несколько статей УК и КоАП РоSSии за осуждение роSSийской агрессии и призыв к санкциям, в том числе появившиеся в прошлом месяце: 20.3.3. (штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей), 207.3 (от 10 до 15 лет заключения) и 280.3 (штраф до 300 тысяч рублей или до пяти лет колонии).

Знаменитый роман-антиутопия Оруэлла рассказывает об обществе, в которое диктатор Владимир Путин стремится превратить россиян.