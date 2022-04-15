Именно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь — Зеленский
РоSSияне повторяют на нашей земле то, что Европа видела во время Второй мировой войны, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно Донецкую и Луганскую области в первую очередь хотят уничтожить роSSийские военные, учитывая интенсивность боев в регионе. Об этом он заявил в
“За 50 дней полномасштабного вторжения РФ они показали, что именно Донбасс для РоSSии – это главная мишень. Именно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области роSSийские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтоб там не осталось людей вообще. Они принудительно забирают жителей этих областей в свою армию. Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне”, - сказал Зеленский.
Он также отметил, что боевые действия на Украине уже напоминают Вторую мировую войну.
"Некоторые до сих пор спорят, какой жестокости должны быть санкции против РФ, но что здесь обсуждать, когда роSSийские войска уже повторяют на нашей земле то, что Европа видела разве что во время Второй мировой войны", - подчеркнул президент.
Зеленский также упомянул, что в начале войны оккупанты "отводили нам максимум пять дней", а 24 февраля даже "сильные мира сего" не были уверены, что Украина выстоит.
“Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну, советовали фактически сдаться. Но они не знали нас и не знали, насколько украинцы смелы, насколько мы ценим свободу, нашу возможность жить так, как этого хотим именно мы. А не люди, управляющие так, что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и ворует домой даже обычную бытовую технику”, - заявил Владимир Зеленский.
Также президент повторил, что роSSийские военные будут отвечать за все, что сделали в Украине.
Зеленский подписал указы о награждении 221 военнослужащего Вооруженных Сил Украины, из которых 34 – посмертно, а также двух служащих Госспецсвязи. Он присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных Сил Украины.