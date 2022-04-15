Именно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь — Зеленский

РоSSияне повторяют на нашей земле то, что Европа видела во время Второй мировой войны, информирует ZN.ua.

Именно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь — Зеленский
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно Донецкую и Луганскую области в первую очередь хотят уничтожить роSSийские военные, учитывая интенсивность боев в регионе. Об этом он заявил в обращении на 50-й день полномасштабной войны РоSSии против Украины.

“За 50 дней полномасштабного вторжения РФ они показали, что именно Донбасс для РоSSии – это главная мишень. Именно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области роSSийские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтоб там не осталось людей вообще. Они принудительно забирают жителей этих областей в свою армию. Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне”, - сказал Зеленский.

Он также отметил, что боевые действия на Украине уже напоминают Вторую мировую войну.

"Некоторые до сих пор спорят, какой жестокости должны быть санкции против РФ, но что здесь обсуждать, когда роSSийские войска уже повторяют на нашей земле то, что Европа видела разве что во время Второй мировой войны", - подчеркнул президент.

Зеленский также упомянул, что в начале войны оккупанты "отводили нам максимум пять дней", а 24 февраля даже "сильные мира сего" не были уверены, что Украина выстоит.

“Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну, советовали фактически сдаться. Но они не знали нас и не знали, насколько украинцы смелы, насколько мы ценим свободу, нашу возможность жить так, как этого хотим именно мы. А не люди, управляющие так, что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и ворует домой даже обычную бытовую технику”, - заявил Владимир Зеленский.

Также президент повторил, что роSSийские военные будут отвечать за все, что сделали в Украине.

Зеленский подписал указы о награждении 221 военнослужащего Вооруженных Сил Украины, из которых 34 – посмертно, а также двух служащих Госспецсвязи. Он присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных Сил Украины.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Украине нужно оружие не просто как можно скорее, а сейчас — ЗеленскийУкраине нужно оружие не просто как можно скорее, а сейчас — Зеленский
Зеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в УкраинеЗеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в Украине
РоSSияне за сутки 34 раза обстреляли Харьковщину, есть погибшие и раненые, - СинегубовРоSSияне за сутки 34 раза обстреляли Харьковщину, есть погибшие и раненые, - Синегубов
РоSSия снова обстреляла Сумщину, пострадала Великая ПисаревкаРоSSия снова обстреляла Сумщину, пострадала Великая Писаревка
РоSSия задействовала криминалитет для "охоты" на активистов и правоохранителей ОдессыРоSSия задействовала криминалитет для "охоты" на активистов и правоохранителей Одессы
РоSSия занимается похищением украинских детей на государственном уровне, – МИДРоSSия занимается похищением украинских детей на государственном уровне, – МИД
Зеленский заявил, что не получал обращение Штайнмайера о визите. Шольц назвал решение Киева оскорбительнымЗеленский заявил, что не получал обращение Штайнмайера о визите. Шольц назвал решение Киева оскорбительным
РоSSияне всю ночь обстреливали Харьков и Херсонскую область, в Донецкой области за сутки ранены 11 мирных жителей, - ОВАРоSSияне всю ночь обстреливали Харьков и Херсонскую область, в Донецкой области за сутки ранены 11 мирных жителей, - ОВА
РоSSия потеряла уже 19 900 своих военных, - Генштаб ВСУРоSSия потеряла уже 19 900 своих военных, - Генштаб ВСУ
Код нации и оберег постановили уничтожить: оккупанты решили "бороться" с детскими вышиванкамиКод нации и оберег постановили уничтожить: оккупанты решили "бороться" с детскими вышиванками
Последние новости
Подгружаем последние новости