Именно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что именно Донецкую и Луганскую области в первую очередь хотят уничтожить роSSийские военные, учитывая интенсивность боев в регионе. Об этом он заявил в обращении на 50-й день полномасштабной войны РоSSии против Украины.

“За 50 дней полномасштабного вторжения РФ они показали, что именно Донбасс для РоSSии – это главная мишень. Именно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области роSSийские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтоб там не осталось людей вообще. Они принудительно забирают жителей этих областей в свою армию. Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне”, - сказал Зеленский.

Он также отметил, что боевые действия на Украине уже напоминают Вторую мировую войну.

"Некоторые до сих пор спорят, какой жестокости должны быть санкции против РФ , но что здесь обсуждать, когда роSSийские войска уже повторяют на нашей земле то, что Европа видела разве что во время Второй мировой войны", - подчеркнул президент.

Зеленский также упомянул, что в начале войны оккупанты "отводили нам максимум пять дней", а 24 февраля даже "сильные мира сего" не были уверены, что Украина выстоит.

“Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну, советовали фактически сдаться. Но они не знали нас и не знали, насколько украинцы смелы, насколько мы ценим свободу, нашу возможность жить так, как этого хотим именно мы. А не люди, управляющие так, что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и ворует домой даже обычную бытовую технику”, - заявил Владимир Зеленский.

Также президент повторил, что роSSийские военные будут отвечать за все, что сделали в Украине.

Зеленский подписал указы о награждении 221 военнослужащего Вооруженных Сил Украины, из которых 34 – посмертно, а также двух служащих Госспецсвязи. Он присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных Сил Украины.